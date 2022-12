Áustria irá confiscar carro de quem exceder o limite de velocidade

O governo da Áustria anunciou nesta segunda-feira, 5, que os motoristas que forem multados por excesso de velocidade terão seus carros apreendidos e leiloados, em uma tentativa de dissuadir pessoas que praticam corridas ilegais.

A mudança na legislação foi anunciada pela coalizão entre o Partido Conservador e do Partido Verde do país. O objetivo é endurecer as regras austríacas, à semelhança de nações vizinhas como Alemanha e Suíça.

As autoridades locais estão enfrentando dificuldades para reprimir corridas de rua ilegais e outros casos de excesso de velocidade. Apesar de nenhum caso ter sido noticiado recentemente, a prática pode levar a mortes e a acidentes inclusive daqueles que não estão envolvidos.

“Nas velocidades de que estamos falando, ninguém está totalmente no controle de seu veículo. O carro se torna uma arma incontrolável e um perigo para pessoas completamente inocentes”, disse a ministra dos Transportes, Leonore Gewessler, do Partido Verde, em entrevista coletiva.

O plano do governo prevê que qualquer pessoa que for pega dirigindo a 60 km/h acima do limite das cidades (que é 50 km/h), ou 70 km/h acima do limite fora delas (de 130 km/h), terão o carro apreendido por até duas semanas.

Caso o indivíduo seja reincidente ou réu primário, e esteja 80 km/h acima do permitido, seu carro será confiscado definitivamente e, depois, levado a leilão, detalhou Gewessler.

O novo plano se soma às medidas introduzidas no ano passado, que aumentaram o tempo de suspensão da carteira de motorista em casos de excesso de velocidade.

“Quem não tem mais carro não pode mais acelerar. É exatamente por isso que essa medida é tão bem-sucedida em outros países – atinge onde dói e protege a população em geral”, disse a ministra, acrescentando que, embora as medidas sejam duras, elas são necessárias.