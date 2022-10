Austrália tem enchente-relâmpago e mais de mil casas inundam; Veja vídeos

Mais de mil de pessoas no sudeste da Austrália tiveram que deixar suas casas nesta sexta-feira, 14, nos estados de Vitória e Nova Gales do Sul, depois que dois dias de chuvas fizeram rios transbordarem e provocaram inundações-relâmpago.

Grandes partes do estado de Vitória, sul de Nova Gales do Sul e regiões do norte do estado insular da Tasmânia foram atingidas por um sistema climático intenso. Algumas regiões receberam o equivalente a mais de um mês de chuva desde quarta-feira 12, disseram autoridades.

“Nossos sistemas fluviais estão atingindo grandes níveis de inundação em vários momentos de hoje, [e vão continuar] durante o fim de semana e na próxima semana”, disse o chefe de operações dos serviços de emergência de Victoria, Tim Wiebusch, a repórteres.

Muitos rios em Vitória, incluindo o Maribyrnong, no oeste de Melbourne (cidade mais populosa do estado), e o Goulburn, mais ao norte, transbordaram, levando à evacuação dos moradores da região. O rio Goulburn atingiu um pico acima do recorde de 7,64 metros, de maio de 1974. Equipes de emergência realizaram mais de 200 resgates de enchentes.

+ Fortes chuvas deixam milhares de desabrigados na Austrália

Onde o rio passa na cidade de Shepparton, espera-se que o aumento das águas das inundações ultrapasse o pico de 1974 até terça-feira, 18, e ameace mais de 4.000 casas.

“Em termos de danos materiais, estradas, infraestrutura pública e o grande volume de água, isso vai estabelecer novos recordes”, disse o governador de Vitória, Daniel Andrews, em entrevista coletiva.

+ Oito milhões devem apagar as luzes na Austrália devido à crise energética

Andrews disse que uma instalação de quarentena da Covid-19 do estado, fechada na semana passada depois que a Austrália descartou as regras de isolamento, seria reaberta para abrigar pessoas afetadas por enchentes.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que o governo federal está pronto para prestar assistência aos estados atingidos pelas enchentes.

Continua após a publicidade

“A Força de Defesa Australiana já está em Vitória. Este é um momento difícil, meu coração está com as comunidades afetadas neste momento”, disse.

+ Austrália vai às urnas em batalha sobre futuro do clima

Cerca de 1.000 moradores de Wedderburn, uma pequena cidade 200 km ao norte de Melbourne, foram obrigados a deixar suas casas com urgência devido ao potencial rompimento de uma barragem próxima.

As chuvas diminuíram na tarde de sexta-feira, mas o departamento de meteorologia alertou para outro potencial sistema climático intenso na próxima semana. Inundações devastadoras atingiram repetidamente a costa leste da Austrália desde o início do ano passado por causa do fenômeno climático La Niña, que traz mais chuva.

Veja vídeos das inundações-relâmpago:

Australia ~ Friday: Thouzands of people across three states were asked to evacuate their homes on Friday due to the intense weather condition. The two days of unrelenting rain has triggered flash floods in Victoria,N.South Wales & northern regions of the island state of Tasmania pic.twitter.com/MJxjNrIQeQ — @KassMedefer (@KMedefer) October 14, 2022

Australia's southeastern regions have been urged to take caution as heavy rains are expected to give way to floods and landslides over the next few days. pic.twitter.com/6ZhtCrH4Um — ANews (@anews) October 13, 2022