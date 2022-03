Fortes chuvas deixam milhares de desabrigados na Austrália

Moradores da cidade de Ballina, na Austrália, estão enfrentando uma série de inundações após uma semana de chuvas intensas. Nova pessoas já morreram no estado da Nova Gales Sul, no leste do país;

O Serviço de Emergência do estado emitiu uma ordem de evacuação para o centro da cidade nesta terça-feira, 1, orientando as pessoas a deixarem suas casas até às 19h, horário local.

O hospital de Ballina precisou ser evacuado devido ao aumento das águas causado pelas inundações, transferindo cerca de 55 pacientes para a instalação de emergência improvisada montada em um colégio do ensino médio.

É esperado que o nível da água do rio Richmond, principal rio da região, atinja o seu pico já nas próximas horas, coincidindo com a maré alta. A cidade está em alerta máximo desde o último domingo depois que as águas do rio Wilsons chegaram a 14,4 metros na segunda, causando inundações em várias cidades próximas a Ballina.

Algumas casas ao oeste do município já foram inundadas, porém as águas recuaram rapidamente. No entanto, espera-se que novas inundações ocorram devido ao aumento da maré, que pode chegar a até 1,8 metro.

Na cidade de Lismore, uma das mais afetadas, as águas danificaram centenas de residências e empresas e precisarão ser bombeadas para que sejam drenadas completamente. O número de pessoas ilhadas ainda é incerto, mas a polícia local já confirmou a morte de uma idosa.

I posted yesterday about historic, catastrophic floods in an old hometown of mine in Lismore, NSW, Australia. Here's some footage I just saw of the downtown area – and yes, that's the roof of a gas station. Unbelievable devastation will b revealed when the waters finally recede. pic.twitter.com/pPGLqADyQR

As equipes de resgate já resgataram 230 pessoas nas áreas do rios desde o início das inundações e os serviços de energia e telefonia foram desligados, o que prejudica o andamento das buscas.

O Serviço de Estado de Emergência australiano (SES), emitiu uma ordem de evacuação para as áreas baixas ao sul de Ballina nas primeiras horas de terça. Às 7h, horário local, a recomendação mudou e foi pedido aos moradores que procurassem terrenos mais altos, uma vez que não havia mais tempo para evacuações.

“Devemos nos preparar para a possibilidade de que vidas tenham sido perdidas. Embora eu adoraria pensar, e realmente espero, que não veremos nenhuma morte neste evento, acho que não é realista que um desastre dessa magnitude signifique que não há vidas perdidas”, disse a ministra dos Serviços de Emergência de Nova Gales do Sul, Steph Cooke.

Dezessete áreas do governo local, incluindo Ballina, foram declaradas como zonas de desastre natural, ao mesmo tempo que 26 alertas de evacuação foram emitidos, afetando diretamente mais de 40.000 moradores.

Em Lismore, a força da água rompeu o dique de inundação na última segunda-feira depois que o rio Wilsons atingiu o pico de 14,4 metros, o maior já registrado na região.

Australia needed action on the #ClimateCrisis 10 years ago.

This video was taken by my Mum at 10am. This is her balcony. She is likely going to lose everything she owns. The SES can't rescue her because there's people stranded on roofs.

Two once in 100 yrs floods in 5 YEARS. pic.twitter.com/trL7ZHSLve

— Isobel Montgomery (@isobelmonty) February 28, 2022