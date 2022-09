Ativistas climáticos invadem parlamento britânico e se colam a cadeira

Ativistas climáticos realizaram um protesto nesta sexta-feira, 2, no interior do Palácio de Westminster, sede do Parlamento do Reino Unido, em Londres. Os manifestantes do Extinction Rebellion se colaram ao redor da cadeira do presidente da Câmara para pressionar o governo britânico em decisões sobre as mudanças climáticas.

+ Reino Unido estende alerta de ‘perigo de vida’ devido a onda de calor

A porta-voz da Extinction Rebellion, Nuala Lam, disse à mídia britânica BBC News que cerca de 50 pessoas participaram da ação dentro e ao redor da Casa do Parlamento.

Em vídeo divulgado pelo grupo, manifestantes reivindicam um “sistema democrático” que permita que “pessoas comuns sejam consultadas” sobre a questão das mudanças climáticas.

WE CAN'T AFFORD THIS ANYMORE.

Politicians are out of touch, telling us a new kettle will fix the #CostOfLivingCrises & to recycle to fix the #ClimateEmergency.

That’s why Extinction Rebellion is inside Parliament right now, demanding we update politics & let the people decide. pic.twitter.com/aDo4yYxIz4

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) September 2, 2022