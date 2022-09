Atirador vestido com suástica mata 13 pessoas em escola na Rússia

Um homem vestido com uma suástica em sua camiseta matou 13 pessoas, incluindo sete crianças, e feriu mais de 20 em uma escola na Rússia na segunda-feira, 26. Após o ataque, o suspeito cometeu suicídio, afirmaram autoridades locais.

O Comitê de Investigação da Rússia, que lida com grandes crimes, disse que está investigando as suspeitas de ligações neonazistas do atirador. Segundo as autoridades, o agressor se chamava Artem Kazantsev, um homem de 30 anos, que teria se formado na escola onde ocorreu o crime, situada na cidade de Izhevsk, cerca de 970 quilômetros a leste de Moscou.

“Atualmente, os investigadores estão realizando uma busca em sua residência e estudando a personalidade do agressor, suas opiniões e o ambiente ao redor”, disse o comitê em comunicado.

Os investigadores divulgaram um pequeno vídeo mostrando o corpo do homem deitado no chão de uma sala de aula com móveis virados e papéis espalhados no chão manchado de sangue. Ele estava vestido todo de preto, com uma suástica vermelha em um círculo desenhado em sua camiseta.

O órgão de investigação local disse que as seis vítimas adultas incluem professores e seguranças da instituição de ensino. O ataque também deixou outras 21 pessoas feridas, entre elas, 14 crianças.

De acordo com informações da agência de notícias russa Tass, o agressor portava duas pistolas e um grande suprimento de munição.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, “lamenta profundamente” as mortes. Peskov descreveu o incidente como “um ato terrorista de uma pessoa que aparentemente pertence a uma organização ou grupo neofascista”.

O alto funcionário do governo russo acrescentou que médicos, psicólogos e neurocirurgiões foram enviados por ordem de Putin ao local do tiroteio.

O incidente soma-se a outros tiroteios em escolas que ocorreram no país nos últimos anos. Em maio de 2021, um atirador adolescente matou sete crianças e dois adultos na cidade de Kazan. Em abril de 2022, um homem armado matou duas crianças e uma professora em um jardim de infância na região central de Ulyanovsk antes de cometer suicídio.