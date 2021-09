Ataque a tiros deixa 8 mortos em universidade na Rússia

Um homem armado invadiu uma universidade e abriu fogo contra os estudantes nesta segunda-feira, 20, em Perm, na Rússia. Ao menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas. O agressor foi capturado e preso.

O ataque ocorreu por volta das 11h do horário local (3h em Brasília). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um indivíduo vestido de preto caminhando na direção da entrada do prédio e atirando.

Outras imagens mostram alunos em pânico pulando das janelas do primeiro andar da universidade para tentar escapar do prédio. Sobreviventes disseram que, em algumas salas de aula, os estudantes montaram barricadas com cadeiras para impedir a entrada do agressor.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas a hospitais da região, de acordo com a agência de notícias russa Tass.

A imprensa local diz que o atirador é um estudante de 18 anos que havia postado fotos nas redes sociais, exibindo rifle, capacete e munição. Ao ser abordado, o atirador apresentou resistência e acabou ferido. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

“Eu pensei nisso por muito tempo, já se passaram anos e percebi que havia chegado a hora de fazer o que sonhei”, diz outra publicação atribuída ao atirador. Ele indicou que suas ações teriam sido motivadas pelo ódio.