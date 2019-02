Atirador mata uma pessoa e fere policiais e civis em Aurora, nos EUA

Um atirador abriu fogo nesta sexta-feira, 15, em uma indústria da cidade de Aurora, no estado americano de Illinois. Pelo menos uma pessoa foi morta. Policiais e vários civis foram feridos e levados ao Hospital Bom Samaritano, segundo o jornal Daily Herald, de Chicago.

O tiroteio se deu na Henry Pratt Company. O atirador ainda não foi detido. Equipes da Swat e agentes do Escritório de Álcool, Armas de Fogo e Explosivos fazem busca pela região, que está bloqueada ao ingresso e à saída das pessoas.

Segundo o Daily Herald, Nancy Caal, que trabalha em uma oficina de caminhões, afirmou estar trancada dentro do imóvel junto com outros três empregados. “Não recebemos instruções da polícia, mas ao ouvir as sirenes, eu fechei o portão da frente e tranquei as portas. Nós estamos calmos”, afirmou.