Atirador abre fogo em bar da Califórnia e deixa feridos

Um atirador abriu fogo em um bar com centenas de pessoas na noite de quarta-feira (madrugada de quinta, 8, no Brasil), na cidade de Thousand Oaks, no sul da Califórnia. Segundo as autoridades locais, pelo menos onze pessoas ficaram feridas, incluindo um policial que atendeu a ocorrência. O agressor ainda pode estar no local.

“Ainda estamos procurando pelo atirador. Não podemos confirmar se ele está sob custódio neste momento”, disse o chefe de polícia do Condado de Ventura, Garo Kuredjian, citado pela rede CNN. Ele acrescentou que também não tinha as informações sobre o estado de saúde dos feridos. O perfil no Twitter da polícia local informou que o atirador ainda está “ativo”.

O Borderline Bar & Grill, local do tiroteio, é uma casa noturna com temática do Velho Oeste e que exibe, principalmente, shows musicais de country.

Uma testemunha que não quis se identificar, relatou ao jornal Los Angeles Times que um homem armado entrou no bar e começou a atirar. “Ele disparou muito, pelo menos trinta vezes. Eu ainda podia ouvir os tiros após ter saído do local”, contou.

#OaksInc Active shooter in Thousand Oaks. ICP and press briefing location is being set up with law and fire at the Janss Mall parking lot. @VCFD @VCSOVentura — VCFD PIO (@VCFD_PIO) November 8, 2018

Outra testemunha disse à emissora ABC que viu um suspeito, com barba e chapéu, jogar uma bomba de fumaça e atacar um vigia, antes de atirar indiscriminadamente. “As pessoas tentavam sair pelas janelas”, acrescentou.

Thousand Oaks fica a cerca de 60 quilômetros a noroeste do centro de Los Angeles e não muito longe das áreas de Calabasas e Malibu.