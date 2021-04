Atirador deixa ao menos um morto em escola nos EUA

Uma pessoa morreu e outra, um policial, ficou ferida após a ação de um atirador em uma escola em Knoxville, no estado americano do Tennessee, nesta segunda-feira, 12. Segundo a polícia, agentes atenderam um chamado sobre uma pessoa armada no local e, ao chegarem à escola de ensino médio Austin-East, foram recebidos a tiros.

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, foi detido e a causa do ataque ainda não foi esclarecida.

Em publicação no Twitter, o superintendente das escolas da cidade, Bob Thomas, confirmou o incidente, sem detalhar os eventos. A pequena cidade de Knoxville fica entre a capital Nashville e Charlotte e é considerada uma região relativamente segura e pacata.

Knox County Schools is responding to a shooting that occurred this afternoon at Austin-East Magnet High School. We are gathering information about this tragic situation and will provide additional information as soon as possible.

