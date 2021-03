Ataque a tiros em supermercado no Colorado deixa 10 mortos

Ao menos 10 pessoas, incluindo um policial, foram mortas nesta segunda-feira 22 em um ataque a tiros em um supermercado na cidade de Boulder, no estado do Colorado, Estados Unidos. O atirador foi preso.

“Sabemos de 10 mortes no local, incluindo a de um de nossos agentes”, disse a chefe da polícia de Boulder, Maris Herold, em um pronunciamento à imprensa. O agente falecido, identificado como Eric Talley, de 51 anos, foi um dos primeiros a chegar ao local dos disparos, um supermercado da rede King Soopers, depois das 14h30 (horário local; 17h30 de Brasília).

O procurador do condado de Boulder, Michael Dougherty, falou no pronunciamento sobre a prisão do criminoso, que ficou ferido. Embora ele não tenha dado detalhes sobre o atirador, imagens de redes de televisão ao longo da tarde haviam mostrado dois policiais escoltando um detido que estava algemado e com uma perna ensanguentada. O homem estava mancando, mas conseguia caminhar sem ajuda.

“Prometo às vítimas que será feita justiça”, disse o procurador, que se comprometeu a ser “muito cuidadoso” com a cena do crime durante a investigação. Também participou do pronunciamento – no qual não puderam ser feitas perguntas – o procurador do Distrito do Colorado, Matthew Kirsch, que detalhou o envolvimento das autoridades federais na investigação.

Os motivos do ataque não foram revelados pelas autoridades, que ainda estão investigando o caso e a relação entre o atirador e o supermercado.

(Com EFE)