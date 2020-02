Ataque com faca em mesquita de Londres deixa um ferido

Uma pessoa foi esfaqueada em Londres, na Inglaterra, nesta quinta-feira, 20, em um ataque à mesquita de Regents Park, durante as orações congregacionais, horas depois de um atentado de extrema direita na Alemanha.

Segundo o jornal americano The New York Times, a polícia foi chamada por volta das 15h10 locais (13h10 de Brasília), após relatos de um ataque. As autoridades, contudo, não revelaram a extensão dos ferimentos da pessoa que foi esfaqueada ou a identidade do suspeito.

O homem esfaqueado é o muezzin da mesquita, encarregado de chamar os muçulmanos à oração. Segundo a polícia, ele tem por volta de 70 anos.

A Polícia Metropolitana disse que o motivo da facada não ficou imediatamente claro. As únicas informações sobre o suspeito são que ele usava uma jaqueta vermelha e é caucasiano. Os policiais o prenderam por suspeita de tentativa de assassinato.

O incidente não foi declarado como um ataque terrorista, mas a unidade de combate ao terrorismo da polícia está investigando o caso.

Nesta quarta-feira 19, pelo menos dez pessoas morreram na cidade alemã de Hanau, perto de Frankfurt, na Alemanha, após um homem abrir fogo em direção a bares destinados ao uso de narguilé. O crime está sendo investigado como motivado por racismo e ideologia de extrema direita.

Segundo o jornal alemão Bild, o suspeito teria deixado uma carta de confissão em que fala da necessidade de destruir certas comunidades da Alemanha.