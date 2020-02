‘Racismo é veneno’, afirma Merkel após ataque de extrema direita

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira, 20, que os ataques a tiros que deixaram nove mortos no dia anterior na cidade de Hanau, no oeste do país, foram provavelmente motivados por racismo e ideologia de extrema direita.

“Racismo é veneno. Ódio é veneno. Este veneno está presente na nossa sociedade e já é responsável por crimes demais”, afirmou a chanceler a repórteres nesta quinta. Merkel revelou que as investigações iniciais indicam que o atirador tinha motivações de extrema direita e racistas, com “ódio contra pessoas de outra origem, de outra religião e de outra aparência”.

Ao condenar o “terrível” ataque, Merkel ressaltou que o governo alemão trabalha para defender “os direitos e a dignidade” de “todas as pessoas no país”.

“Nós não diferenciamos por origem ou religião. Nós confrontamos aqueles que tentam dividir a Alemanha com toda a nossa força e determinação”, frisou a governante ao se solidarizar com parentes e amigos das vítimas e desejar uma pronta recuperação aos feridos pelas consequências “físicas e psicológicas” do ataque.

A Procuradoria-Geral da Alemanha assumiu o caso ocorrido na noita passada devido à suspeita de se tratar de um atentado terrorista. O suposto autor do ataque, um alemão de 43 anos de extrema direita com uma licença de porte de arma, atacou dois estabelecimentos comerciais, disparando indiscriminadamente, deixando nove mortos e cinco gravemente feridos.

O alvo do ataque foram dois bares destinados ao uso de narguilé. O suspeito foi encontrado sem vida, junto ao corpo da mãe, em casa nesta madrugada.

As autoridades acreditam que ele possa ter matado própria mãe antes de cometer suicídio. As forças de segurança encontraram munição no veículo que foi usado para a locomoção entre os ataques.

(Com EFE)