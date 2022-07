Ataque a Odessa prejudica acordo de exportação entre Ucrânia e Rússia

A Rússia atacou a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, neste sábado (23). O ataque acontece menos de 24 horas depois que os dois países assinaram um acordo para a reabertura dos portos e retomada das exportações de grãos. Mísseis atingiram duas infraestruturas do porto de Odessa, mas informações divulgadas pelos militares ucranianos apontam que nenhuma das bombas causou prejuízo significativo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque. “Isso prova apenas uma coisa: não importa as promessas que a Rússia faça, ela encontrará maneiras de não implementá-las”, disse em um vídeo postado no Telegram. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, também criticou a ação russa.

Apesar do bombardeio, o ministro da infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, afirmou que os preparativos para a retomada das exportações ctinuam sendo realizados, segundo a agência Reuters. De acordo com as estimativas, mais de 20 milhões de toneladas de grãos estão prontas para serem exportadas.

Mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas e assinado na sexta-feira (22), o acordo prevê a reabertura dos portos ucranianos do Mar Negro e a retomada das exportações de grãos. Após cinco meses de conflito, o bloqueio causado pela frota russa agravou as interrupções na cadeia de suprimentos global e e, juntamente com as sanções ocidentais impostas a Moscou, alimentou a alta inflação nos preços de alimentos e energia desde que Moscou lançou sua invasão, em 24 de fevereiro.

O ataque viola um dos termos do acordo, que determina a passagem segura de qualquer navio carregado com grãos que saia de três portos da Ucrânia, incluindo o porto de Odessa.