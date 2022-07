Ucrânia e Rússia vão assinar acordo para reabrir portos e exportar grãos O bloqueio do Mar Negro pela frota russa agravou as interrupções na cadeia de suprimentos global, agravando a crise alimentar com a falta de grãos Por Da Redação 22 jul 2022, 08h49

Rússia e Ucrânia assinarão um acordo nesta sexta-feira, 22, para reabrir os portos ucranianos do Mar Negro para exportações de grãos, disseram a Turquia e as Nações Unidas. A medida pode aliviar a crise alimentar internacional, agravada pela invasão russa, já que ambos os países envolvidos nos conflito estão entre os maiores exportadores de alimentos do mundo.

O Kremlin confirmou que seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, assinaria o acordo mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, e o presidente ucraniano Volodomyr Zelensky disse que os portos de seu país seriam desbloqueados em breve.

O bloqueio do Mar Negro pela frota russa agravou as interrupções na cadeia de suprimentos global e, juntamente com as sanções ocidentais impostas a Moscou, alimentou a alta inflação nos preços de alimentos e energia desde que Moscou lançou sua invasão em 24 de fevereiro.

Os detalhes completos do acordo não foram divulgados imediatamente, mas a agência de notícias estatal russa TASS disse que três portos ucranianos, incluindo o maior deles, Odesa, seriam reabertos.

Cerca de 20 milhões de toneladas de grãos estão presos em silos em Odesa, e dezenas de navios ficaram bloqueados pela ofensiva de Moscou.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse na quinta-feira que o acordo marcaria “o primeiro passo para resolver a atual crise alimentar”.

Os Estados Unidos saudaram o acordo e disseram que estão se concentrando em fazer com que a Rússia cumpra a palavra.

Moscou negou a responsabilidade pelo agravamento da crise alimentar, culpando o efeito das sanções ocidentais e a própria Ucrânia, que colocou minas em seus portos do Mar Negro.

As Nações Unidas e a Turquia estão trabalhando há dois meses para intermediar o que Guterres chamou de um “pacote” de acordos – para restaurar as exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro enquanto facilita os embarques russos de grãos e fertilizantes.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a União Europeia propôs relaxar algumas sanções anteriores para reforçar a segurança alimentar global. Moscou esperava que isso criasse condições para exportações de grãos e fertilizantes sem entraves.

Faz parte do ainda nebuloso plano que navios ucranianos guiem navios cargueiros com grãos pelas águas repletas de minas; a Turquia ficará responsável por supervisionar as inspeções de navios, para garantir que não haja contrabando de armas para a Ucrânia.