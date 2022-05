Rússia usa crise alimentar como ‘arma de guerra’, diz União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou nesta terça-feira, 24, para o risco de crise alimentar global causada pelo bloqueio da Rússia a fornecedores de grãos da Ucrânia, um dos maiores produtores de trigo no mundo. A autoridade da União Europeia apontou a possibilidade de Moscou estar usando o impedimento às exportações de trigo como “arma de guerra” para pressionar a comunidade internacional.

Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial nesta terça, von der Leyen convocou a comunidade internacional a se unir para combater o que chamou de “chantagem” de Moscou. Segundo a política alemã, o exército russo está confiscando grãos e máquinas em áreas da Ucrânia e bloqueando as exportações dos portos do Mar Negro, com objetivo de provocar repercussões globais.

Empregando uma tática semelhante ao corte do fornecimento de gás e petróleo aos países europeus, a Rússia estaria agora ameaçando o mundo com o fornecimento de alimentos, disse a presidente da organização europeia.

Seus comentários vêm horas depois que o secretário de Transportes do Reino Unido, Grant Shapps, disse que as mortes por escassez de alimentos devido à invasão russa ao país vizinho “podem ser ainda maiores do que as vidas perdidas na guerra diretamente”. Shapps afirmou que está discutindo ações para garantir que grãos saiam da Ucrânia com Oleksandr Kubrakov, o ministro da infraestrutura ucraniano.

Desde o início do mês, a região portuária de Odessa, onde ficam armazenados os produtos agrícolas, está sofrendo ataques russos que impedem as exportações do país, conhecido como a “cesta de pão” do mundo. O bloqueio aos portos ucranianos já está provocando o aumento dos preços de grãos e fertilizantes em todo mundo.

Recentemente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo à comunidade internacional por medidas imediatas para acabar com o bloqueio da Rússia aos portos da Ucrânia, afirmando que a crise na região é a pior desde a Segunda Guerra Mundial.

“Pela primeira vez em décadas não há movimento normal da frota mercante, nenhum porto está funcionando normalmente em Odessa”, disse o líder ucraniano.

A Ucrânia é uma importante fonte de trigo e milho – especialmente para países do Oriente Médio e Norte da África, que dependem de importações. A provável quebra da colheita neste ano pode ter grandes repercussões, diminuindo a oferta e elevando os preços de produtos agrícolas importantes. Segundo o Banco Mundial, a guerra causará o maior choque das commodities em 50 anos.