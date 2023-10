Ataque a campo de refugiados em Gaza deixou 50 mortos, diz Hamas

O Ministério da Saúde palestino, sob o comando dos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, afirmou que ao menos 50 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas após um ataque aéreo de Israel nesta terça-feira, 31, em um campo de refugiados em Jabalia, no norte da região em guerra.

“Mais de 50 mártires e quase 150 feridos e dezenas de pessoas sob os escombros devido a um massacre israelense atroz que atingiu uma grande área de casas no acampamento de Jabalia”, disse o comunicado da instituição.

Apesar dos números do Hamas não serem confirmados por uma fonte independente, um vídeo da agência de notícias francesa AFP mostrou algo em torno de 47 corpos sendo retirados dos escombros no que restou do maior campo de refugiados de Gaza.

+ Israel diz que dois soldados foram mortos em combates na Faixa de Gaza

Dezenas de pessoas se reuniram em torno da cratera gerada pelo bombardeio, na esperança de encontrar vítimas com vida em meio às ruínas.

Ainda nesta terça-feira, o Ministério de Saúde de Gaza atualizou o número de mortos para 8,5 mil palestinos, entre eles, 3,5 mil crianças, em meio aos sucessivos bombardeios das FDI. Em Israel, os terroristas mataram 1,4 mil pessoas, na brutal ofensiva surpresa de 7 de outubro, e fizeram 240 reféns.

Após a explosão, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Richard Hecht, disse que o alvo do ataque era “um comandante de alta patente do Hamas naquela área” que “matou muitos israelenses”. Em entrevista à emissora americana CNN, ele afirmou que o comandante estava “se escondendo, como eles fazem, atrás de civis”.

The entire neighborhood bombed to the ground just like that, it was filled with people.#Jabalia_massacre pic.twitter.com/6gHw3Q67N5

— Mahmoud Hossam Eldeen (@mahmoud97hossam) October 31, 2023