Vídeo mostra reencontro de familiares com refém resgatada por Israel

As forças de segurança de Israel anunciaram na noite da última segunda-feira, 30, que uma soldado sequestrada pelo grupo militante palestino Hamas no início deste mês foi resgatada da Faixa de Gaza durante uma operação noturna. A mulher identificada como Ori Megidish estaria em boas condições de saúde e já se reuniu com sua família.

Megidish era uma soldado de observação e foi sequestrada pelo Hamas durante uma invasão à base de Nahal Oz, há mais de três semanas. Autoridades acreditam que ela era mantida sozinha, embora outros membros da unidade também tenham sido capturados.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que ela foi resgatada em uma operação terrestre durante a noite, sem dar mais detalhes para não prejudicar futuras operações.

Após a notícia de que Megidish havia sido libertada, celebrações foram realizadas na cidade natal da mulher, Kiryat Gat, com imagens de sua família comemorando em casa e apoiadores reunidos do lado de fora do prédio.

“Gostaria de transmitir uma mensagem aos reféns e suas famílias, nós – as FDI e o Shin Bet – somos todos obrigados, temos a obrigação moral de devolver todos os reféns para casa”, disse Daniel Hagari, porta-voz do FDI.

Hagari disse que Megidish conseguiu recordar tudo o que viu na Faixa de Gaza, fornecendo informações que, segundo ele, podem ser usadas em operações futuras. O retorno da refém também foi saudado por autoridades do país.

“Esta é mais uma prova da nossa capacidade de chegar aos reféns, da importância da operação terrestre e, acima de tudo, do nosso compromisso com cada um dos reféns”, disse Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, acrescentando que a situação “não era fácil”. “Esta não será uma guerra curta ou fácil, mas estamos determinados a vencer por aqueles que pagaram com a vida.”

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parabenizou as IDF pelo sucesso da missão de libertar Megidish, saudando “esta importante e comovente conquista, que mostra o nosso compromisso em trazer todos os reféns para casa”. Na declaração, o líder israelense ainda chamou os militantes do Hamas de “monstros” e afirmou que Israel continuaria a perseguir eles.

Na semana passada, uma autoridade do Hamas, Abu Hamid, afirmou que o grupo só libertará os reféns detidos se Israel concordar com um cessar-fogo e parar de bombardear o enclave. Segundo Hamid, o Hamas, que soltou quatro dos detidos até agora, deixou claro que pretendia libertar “prisioneiros civis”. No entanto, alertou que isso exigia um “ambiente calmo”, alegando que os bombardeios israelenses já mataram 50 reféns.

