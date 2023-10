População de Gaza está sendo ‘desumanizada’, alerta ONU

31 out 2023, 13h00

O chefe da principal agência das Nações Unidas que opera na Faixa de Gaza disse nesta terça-feira, 31, que toda a população do enclave palestino está “sendo desumanizada” em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, disse ao Conselho de Segurança da ONU que os ataques aéreos israelenses deixaram milhares de crianças mortas e elas “não podem ser danos colaterais” do conflito.

As principais agências da ONU apelaram por um cessar-fogo humanitário que permita a entrega de insumos como alimentos, remédios, água e combustível a mais de 2 milhões de civis que sofrem com o cerco total imposto por Israel há mais de três semanas. Além disso, as Nações Unidas cobraram a libertação segura de 240 reféns que acredita-se estarem detidos pelo Hamas em Gaza.

“Um cessar-fogo humanitário imediato tornou-se uma questão de vida ou morte para milhões”, disse Lazzarini.

No entanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixou claro que não concordaria em pausar as hostilidades, uma vez que prometeu “eliminar” o Hamas após os ataques do dia 7 de outubro, que mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e fizeram centenas de reféns.

Traçando paralelos com a posição dos Estados Unidos após os ataques de Pearl Harbor, em 1941, e de 11 de setembro, em 2001, Netanyahu disse que “este é um tempo para a guerra”.

“Apelar a um cessar-fogo ou apelar a que Israel se renda ao Hamas, que se renda aos terroristas, que se renda à barbárie, isso não vai acontecer”, disse o líder israelense.

Na segunda-feira 30, Israel prometeu que a sua ofensiva por terra em Gaza vai se “intensificar” e uma analise da emissora de televisão americana CNN sugere que os soldados de Tel Aviv já avançaram cerca de 3 quilômetros dentro do enclave. As Forças de Defesa de Israel (FDI) esclareceram que atingiram “aproximadamente 300 alvos” no último dia, incluindo complexos militares dentro de túneis subterrâneos que afirmaram pertencer ao Hamas.

O exército israelense disse que matou quatro importantes lideranças do Hamas como parte da incursão terrestre em Gaza. Entretanto, um porta-voz do Hamas alegou que Tel Aviv não teve sucesso na invasão ao enclave, “exceto em algumas áreas limitadas”, e descreveu a situação humanitária no território como “desastrosa”.

Os bombardeios à Faixa de Gaza já mataram ao menos 8.260 pessoas, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas. Mais de 70% dos mortos pertencem a populações vulneráveis, incluindo crianças, mulheres e idosos.

Entre os mortos também estão 64 trabalhadores humanitários da ONU, representando o maior número de mortes da categoria durante um conflito em qualquer parte do mundo num período de tempo tão curto.

“Aqueles que estão vivos, na sua maioria, perderam parentes, amigos, vizinhos e estão deslocados como a maioria dos habitantes de Gaza”, disse Lazzarini.

O conflito também foi o “período mais mortal” para jornalistas que cobrem conflitos entre Israel e Gaza desde que os registos começaram, em 1992, de acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ). Pelo menos 31 jornalistas foram mortos desde 7 de outubro, incluindo 26 palestinos, quatro israelenses e um libanês.

O CPJ afirmou estar investigando ainda “numerosos relatos não confirmados” de jornalistas desaparecidos e outros que podem ter sido mortos, detidos, feridos ou ameaçados.

