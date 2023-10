Israel diz que dois soldados foram mortos em combates na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam nesta terça-feira, 31, que dois soldados foram mortos e outros dois ficaram gravemente feridos durante confrontos com terroristas do Hamas na Faixa de Gaza.

Os soldados mortos foram identificados como o sargento Roei Wolf, 20 anos, de Ramat Gan, e o sargento Lavi Lipshitz, 20 anos, de Modiin, que servia na unidade de reconhecimento da Brigada de Infantaria Givati.

As famílias dos soldados feridos foram atualizadas, completaram as FDI em comunicado.

Anteriormente, o exército israelense havia afirmado que soldados travaram “batalhas ferozes contra terroristas do Hamas nas profundezas da Faixa de Gaza”, divulgando um vídeo de sua operação por terra no território palestino.

IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023

Nos últimos dias, os militares israelenses expandiram a operação terrestre dentro da Faixa de Gaza. Segundo Tel Aviv, as forças terrestres e aéreas atingiram várias posições do Hamas, incluindo seus esquadrões de mísseis guiados antitanque. As FDI afirmaram que soldados mataram “dezenas” de terroristas durante os combates desta terça-feira, além de terem apreendido armas.

O exército israelense reforçou que, durante as operações terrestres do último dia, “numerosos terroristas do Hamas” foram eliminados, a Força Aérea atingiu alvos e infraestruturas terroristas, e as forças de combate das FDI atingiram aproximadamente 300 alvos, incluindo: “postos de mísseis antitanque, postos de lançamento de foguetes e centros terroristas dentro de túneis subterrâneos“.

Os últimos dados disponíveis sobre a possível extensão da estrutura subterrânea usada pelos terroristas em Gaza são de 2021, quando Israel disse ter destruído 100 quilômetros de túneis em ataques aéreos. Na ocasião, o Hamas afirmou que os estragos representavam apenas 5% de um total de 500 quilômetros de comprimento em escavações.

Apesar de rudimentares, acredita-se que os túneis dentro de Gaza sejam equipados para que os terroristas do Hamas possam se esconder por muito tempo e de forma sustentada, contando com transporte e linhas de comunicação.