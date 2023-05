As exigências de Meghan e Harry para comparecer à coroação de Charles

Com a coroação do rei Charles III marcada para este sábado, 6, começaram a surgir relatos de que o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, apresentaram uma lista de “exigências” em troca de presença. Mesmo depois de perder o prazo oficial de confirmação, o RSVP, os dois ainda seguem com ressalvas para comparecer à comemoração mais simbólica da monarquia britânica.

“Eles fizeram exigências sobre ficar na sacada”, disse a biógrafa Angela Levin, de acordo com o jornal britânico The Sun. “Eles exigem que estejam lá com seus filhos e também desejam um pedido de desculpas antes do evento. Nada disso funcionou”, acrescentou.

A sacada do Palácio de Buckingham é um dos locais mais tradicionais para a realeza sênior aparecer diante dos espectadores para grandes cerimônias reais. A distinção de se alguém consegue ou não aparecer na varanda é frequentemente usada como um marcador de quanto a pessoa é considerada parte da família real.

Atualmente, segundo o Daily Mail, apenas 15 membros vão aparecer na sacada: o rei Charles e a rainha Camilla; o príncipe William, a princesa Kate e os três filhos do casal; Edward, irmão de Charles e duque de Edimburgo, e a duquesa de Edimburgo; a princesa Anne e seu marido; o duque e a duquesa de Gloucester; o duque de Kent e a princesa Alexandra.

Até o momento, os funcionários do palácio relataram que existem planos de viagem e arranjos de assentos para o duque e a duquesa de Sussex comparecerem à coroação, mas somente caso não estiverem presentes na sacada. O casal ainda testa a família real para ver o quanto eles vão concordar com as suas exigências antes de reservar seus ingressos, podendo ainda criar alguns dias de impasse.

Tudo indica, no entanto, que apenas Harry comparecerá à cerimônia, o que foi visto com certo alívio por outros membros da monarquia. Ao Entertainment Tonight, a escritora Eloise Parker, especialista na realeza britânica, disse que os príncipes de Gales, William e Kate Middleton, estão “aliviados” por Meghan não marcar presença na coroação “porque haverá menos atenção sobre eles, quem está olhando para onde, quem está lendo os lábios, o que está acontecendo entre os casais”.