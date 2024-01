Armazém de petróleo russo explode após ataque de drone ucraniano

O governador da região russa de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunciou que quatro tanques de petróleo explodiram em um grande armazém na cidade de Klintsy nesta sexta-feira, 19, após a derrubada de um drone ucraniano. Ele informou também que bombeiros já conseguiram controlar o incêndio nas instalações da petrolífera Rosneft. Ninguém ficou ferido.

“Um drone tipo avião foi derrubado pelo Ministério da Defesa usando meios radioeletrônicos. Quando o alvo aéreo foi destruído, suas munições foram lançadas no território do depósito de petróleo Klintsy”, escreveu no Telegram.

Além disso, Bogomaz disse que unidades de defesa aérea derrubaram outros dois dispositivos na região, que faz fronteira com a Ucrânia. Desde a eclosão do conflito, em fevereiro de 2022, ambas as tropas têm lançado ataques contra infraestruturas energéticas, de forma a impedir o abastecimento e prejudicar a logística do adversário.

Em entrevista à televisão nacional, o porta-voz da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia (GUR), Andriy Yusov, não assumiu a autoria do incidente, mas afirmou que “tais eventos ocorrem regularmente nas instalações militares do Estado agressor”. Ele acrescentou que espera que o episódio permita um maior “espaço de manobra” para os soldados ucranianos.

Novas investidas

Segundo o jornal ucraniano Ukrainska Pravda, uma fábrica fábrica de pólvora na região de Tambov, na Rússia, também foi atacada. Na véspera, autoridades russas alegaram que Kiev tentou, sem sucesso, destruir um terminal petrolífero de Moscou no Mar Báltico, em um raro ataque à cidade costeira de São Petersburgo. A informação do governo difere das apresentadas pelo jornal ucraniano Ukrainska Pravda, que afirmou que o local foi, sim, atingido.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, um drone ucraniano foi interceptado sobre a região de Leningrado, que circunda São Petersburgo, na madrugada de 18 de janeiro. Em contrapartida, blogueiros militares russos no Telegram relataram que um drone foi abatido justamente sobre o território do Terminal Petrolífero de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia.

“Esta é uma operação de Inteligência de Defesa que envolve recursos ucranianos modernos. A coleta de dados continua e há ataques confirmados contra alvos”, disse um funcionário da inteligência ucraniana ao Ukrainska Pravda, sob condição de anonimato.

