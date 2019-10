‘Argentinos escolheram mal’, diz Bolsonaro sobre vitória de Fernández

Seguindo a linha de seus comentários nos últimos meses sobre a eleição argentina, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro reprovou a vitória da chapa formada por Alberto Fernández e Cristina Kirchner, confirmada neste domingo 27. Em entrevista a jornalistas antes de deixar Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro disse que os argentinos “escolheram mal” seu novo chefe de Estado.

“A Argentina escolheu mal. Primeiro, foi o tal do Lula Livre, dizendo que ele [Lula] está preso injustamente. Ou seja, já disse a que veio”, comentou Bolsonaro, em relação a gesto de Fernández de apoio ao petista durante a eleição.

“Não pretendo parabenizá-lo, agora não vamos nos indispor. Vamos esperar o tempo para ver a posição real dele na política”, prosseguiu o presidente brasileiro em sua análise sobre a volta do peronismo ao poder no país vizinho. Anteriormente, Bolsonaro havia declaro que uma vitória de Fernández poderia transformar a Argentina em “uma nova Venezuela” e disse abertamente que faria campanha pela reeleição de Mauricio Macri.

Nesta segunda-feira, após deixar os Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro tem agenda no Catar, onde se encontrará com o xeique Tamim Bin Hamad Al Thani, emir do país, e o premiê xeique Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani. Na sequência, o presidente brasileiro segue para a Arábia Saudita, onde encerrará a viagem pela Ásia que também incluiu passagens por Japão e China.