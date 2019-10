Em dia de eleição na Argentina, Alberto Fernández pede liberdade a Lula

O peronista Alberto Fernández, candidato à Presidência da Argentina nas eleições deste domingo, 27, homenageou o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a quem considera preso injustamente. Em seu perfil no Twitter, Fernández publicou uma foto que o mostra fazendo a letra “L”, com os dedos, ao lado de sua equipe de campanha. “Um homem extraordinário que está injustamente preso há um ano e meio”, afirmou. “Feliz aniversário, querido Lula. Espero te ver em breve”, encerrou, para acrescentar a hashtag #LulaLivre.

A afinidade de Fernández e de sua companheira de chapa, a ex-presidente Cristina Kirchner, com Lula e os seguimentos de esquerda no Brasil foram atacados diretamente pelo governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro chegou a insultá-los e a claramente se posicionar em favor da reeleição de Mauricio Macri. A irritação atingiu níveis mais elevados depois de o próprio Fernández ter visitado Lula na Polícia Federal, em Curitiba, em julho passado.

Deixou o prédio dizendo ser a prisão do líder petista uma “máculo ao Estado de Direito” brasileiro. “Que Bolsonaro continue a falar mal de mim: ele não sabe o bem que me faz”, ironizou.

Fernández também homenageou o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, falecido justamente em 27 de outubro de 2010. Fora se chefe de gabinete na Casa Rosada e continuou na função, por um ano e meio, durante a gestão de Cristina Kirchner. “Hoje é também um dia especial para nós. Há nove anos, Néstor, que além de um grande presidente foi meu amigo, foi embora”, escreveu. “Muitos me perguntam o que eu diria a ele hoje. Eu diria: vamos voltar a fazer tudo de novo, que eu te ajudo. Muitas saudades, amigo. Gratidão eterna.”

Cristina também se lembrou do marido em seu perfil no Twitter, com fotos dele com eleitores argentinos. Mas não agregou nenhum comentário sobre o aniversário de Lula.