Aprovação de Biden cresce nos Estados Unidos com aplicação de vacinas

Os índices de aprovação do governo de Joe Biden cresceram desde janeiro, de acordo com uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada nesta sexta-feira, 19. O crescimento foi impulsionado por medidas concretas do atual presidente para enfrentar a crise econônima e sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus, em especial pela campanha de vacinação.

Realizado nos dias 17 e 18 de março, o levantamento mostrou que 59% dos adultos dos Estados Unidos aprovam o novo governo, enquanto 35% desaprovam e 6% não souberam responder. O número representa um aumento de quatro pontos percentuais desde última pesquisa, realizada em janeiro, e está muito atrelado aos ditos “independentes” – que não se declaram democratas ou republicanos.

Seis a cada 10 independentes disseram aprovar o atual presidente nos últimos dados, contra cinco a cada 10 nos dados de janeiro. A pesquisa também mostrou que os americanos estão mais satisfeitos na forma como Biden está lidando com a pandemia da Covid-19 – 65% -, ao mesmo tempo que mais da metade apoia sua influência na economia –52%.

O crescimento da aprovação de Joe Biden ocorre no momento em que o país administra uma grande quantidade de doses da vacina do novo coronavírus. O objetivo do presidente é aplicar 100 milhões de doses antes do final de abril, mas ao que parece a meta será cumprida ainda antes da data. Os Estados Unidos, inclusive, planejam o empréstimo de doses excedentes de imunizantes não aprovados ainda para países vizinhos, como o México e o Canadá.

Ao mesmo tempo, a população já começou a receber os pagamentos que fazem parte do recém-aprovado pacote de 1.9 trilhão de dólares utilizado no estímulo da economia.

A pesquisa mostrou, porém, que os americanos são mais críticos no que diz respeito à imigração devido à crise vivida na fronteira com o México. Os líderes republicanos tem criticado duramente o presidente por desfazer algumas políticas de imigração de Donald Trump, culpando-o pela grande onda de imigrantes que tentam entrar no país.

Os números mostram que 41% aprovam a forma de lidar com a fronteira, enquanto 45% desaprovam. Quando separados por partidos, esses números aumentam: 79% dos republicanos são contra, enquanto 73% dos democratas são a favor.

A pesquisa foi realizada online por todo os Estados Unidos. Mais de 1.000 adultos foram ouvidos, incluindo 456 democratas e 374 republicanos.