Após selfies ofensivas, Auschwitz pede respeito à memória do Holocausto

O Memorial de Auschwitz pediu, nesta terça-feira, 18, que os visitantes mostrem respeito para com as mais de 1,1 milhão de vítimas do regime nazista durante o Holocausto. O pronunciamento aconteceu depois que uma fotografia no formato selfie, tirada no local, viralizou nas redes por ser considerada ofensiva.

Na imagem, uma mulher com óculos escuros está sentada nos trilhos que levam à entrada do antigo campo de concentração na Polônia. Ela sorri e faz uma pose descontraída enquanto um homem tira sua foto. O momento foi registrado por uma jornalista britânica e provocou indignação no Twitter.

“Hoje tive uma das experiências mais angustiantes da minha vida. Lamentavelmente, parece que nem todo mundo a achou tão comovente”, escreveu Maria Murphy, produtora da GB News do Reino Unido, em suas redes sociais.

Em um comentário separado, Murphy também revelou que a visita em Auschwitz dura de uma a duas horas, então não havia “maneira possível de alegar ignorância”. Os turistas fotografados não foram identificados.

Visto quase 30 mil vezes, o tuíte viralizou na rede social. Centenas de usuários também interagiram com a postagem reafirmando o comportamento rude dos turistas.

“Qualquer pessoa que tirar uma fotografia alegre em Auschwitz deveria ser obrigada a assistir aos testemunhos gravados dos sobreviventes do Holocausto, sentar-se com seus filhos e netos enquanto folheamos as fotos de nossos familiares assassinados”, escreveu uma usuária da rede.

A repercussão da foto foi tão grande que até a conta oficial do Memorial de Auschwitz respondeu ao tuíte de Murphy e lembrou os visitantes para não tirarem esse tipo de foto.

“As fotos podem ter um imenso valor emocional e documental para os visitantes. As imagens nos ajudam a lembrar. Ao chegar ao Memorial de Auschwitz, os visitantes devem ter em mente que eles entram no local autêntico do antigo campo onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Respeite a memória deles”, escreveu a instituição.

Esse tipo de comportamento faz parte do que é conhecido como dark tourism, ou “turismo sombrio”, fenômeno em que multidões são atraídas para lugares onde ocorreram grandes tragédias ou mortes. Em um mundo cada vez mais baseado na “cultura de selfies”, o desrespeito também acaba sendo veiculado nas redes sociais.

No Memorial de Auschwitz, esta não foi a primeira vez que esse tipo de atitude chama a atenção da direção do local, que pediu aos turistas que não posassem para fotos insensíveis nos trilhos do trem. Em 2019, o museu lembrou aos visitantes que há “lugares melhores para aprender a andar sobre uma trave de equilíbrio do que o local que simboliza a deportação de centenas de milhares para a morte”.

