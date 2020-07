Após quatro meses, Nova York registra primeiro dia sem mortes por Covid-19

Depois de ser uma das cidades mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus e o epicentro da doença nos Estados Unidos, a cidade de Nova York registrou seu primeiro dia sem mortes por Covid-19, após quatro meses. A marca foi atingida no sábado, 11, e divulgada neste domingo, 12, segundo dados do Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade. Neste mesmo dia, 341 novos diagnósticos foram registrados na cidade.

Nova York registrou seu primeiro óbito no dia 11 de março. E, após a data, viu os números subirem de forma vertiginosa, chegando ao recorde de mortes no dia 7 de abril, quando 597 morreram pela doença, além de outros 216 óbitos suspeitos que aguardavam resultado. Desde o início da pandemia, a cidade registra um total de 18.670 mortes confirmadas por Covid-19 e 4.613 prováveis. Porém, após a queda da contaminação, o centro financeiro dos EUA está flexibilizando o distanciamento social e reabrindo a economia.