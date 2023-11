Após 7 anos fora da política, David Cameron vira chanceler do Reino Unido

O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, que estava fora da política há sete anos, foi nomeado como novo secretário das Relações Exteriores do Reino Unido nesta segunda-feira, 13, pelo atual premiê, Rishi Sunak. A surpreendente escolha faz parte de uma reorganização no gabinete de Sunak, motivada por crises internas.

Cameron escreveu no X, anteriormente conhecido como Twitter, que o mundo passa hoje por um “conjunto assustador” de desafios internacionais, elencando entre os exemplos as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

“Embora tenha estado fora da linha da frente política durante os últimos sete anos, espero que a minha experiência – como líder conservador durante onze anos e primeiro-ministro durante seis – me ajude a ajudar o primeiro-ministro a enfrentar estes desafios vitais”, afirmou.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023