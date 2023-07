Apesar de enroscos na Justiça, Trump amplia vantagem nas primárias

Apesar de diversos enroscos legais, o ex-presidente americano Donald Trump, que mira voltar à Casa Branca em 2024, tem mais da metade do eleitorado republicano a seu favor nas primárias do partido, de acordo com uma nova pesquisa de opinião publicada nesta segunda-feira, 31.

A primeira pesquisa para 2024 do New York Times, junto ao Sienna College, mostrou que Trump tem 54% de apoio, bem à frente de seu adversário mais próximo, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que tem 17%. Os outros republicanos, como Tim Scott, Haley Nikki e o ex-vice-presidente, Mike Pence, não conseguiram mais de 3% de votos.

Atualmente, o postulante à Casa Branca enfrenta 34 acusações criminais em Nova York por pagamentos clandestinos à estrela de filmes adultos Stormy Daniels e também um pagamento de US$ 5 milhões depois de ser considerado responsável por abuso sexual e difamação contra a escritora E Jean Carroll.

Além disso, a promotora distrital do condado de Fulton, na Geórgia, afirmou estar pronta, após uma longa investigação, para acusar Trump de subversão eleitoral. Espera-se também que o conselheiro especial, Jack Smith, acrescente 40 acusações já apresentadas sobre documentos secretos levados ilegalmente pelo ex-presidente para sua casa na Flórida.

Mesmo com um acúmulo de processos em suas costas, a um mês do primeiro debate das primárias presidenciais republicanas, o domínio de Trump sobre o campo aumenta a cada votação.

A campanha de DeSantis é vista como sem combustível e a caminho da destruição, principalmente por Trump dominar os estados com votação antecipada e liderar nas médias nacionais com 30 pontos a mais que o governador da Flórida. Mesmo com diversas acusações, Trump nega qualquer irregularidade e alega perseguição política. Trump também afirma que não vai abandonar seu partido mesmo se for condenado e sentenciado.

Recentemente, Trump tem exigido o impeachment do atual presidente dos EUA, Joe Biden. De acordo com ele, o democrata é culpado em um caso de corrupção envolvendo Hunter Biden, filho do chefe de Estado.

“Qualquer republicano que não agir sobre a fraude democrata deve ser imediatamente votado e sair”, comentou Trump em um comício em Erie, Pensilvânia, neste sábado 29.

Os republicanos são maioria na Câmara dos Estados Unidos, onde poderia começar o processo de impeachment por apenas cinco cadeiras. No ano que vem, é bem provável que os membros do Partido Republicano sejam afetados em áreas democratas.

“Se eles não estão dispostos a fazer isso, temos muitos republicanos bons e duros por aí. As pessoas vão correr contra eles, e as pessoas vão ganhar. E eles vão conseguir meu endosso todas as vezes. Eles vão vencer porque vencemos quase todas as corridas quando endossamos”, observou Trump.

Nas eleições de meio de mandato de 2022, Trump conseguiu endossar 250 candidatos e sua taxa de sucesso foi de 82%. No entanto, a maioria dos postulantes já eram titulares e grandes favoritos para vencer. Nas 36 corridas mais disputadas para a Câmara, o ex-presidente colocou 5 candidatos para concorrer, mas todos perderam.

