Apesar de campanha, Londres não devolverá mármores do Parthenon à Grécia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o país não tem intenção de devolver os mármores do Parthenon para a Grécia porque ainda são um “grande patrimônio” britânico. Atualmente, as peças são exibidas para o mundo no Museu Britânico, apesar de uma intensa campanha global para que diversas relíquias sejam devolvidas a seus países de origem.

A caminho de uma cúpula de defesa e segurança nos Estados Unidos, Sunak foi perguntado sobre a questão, mas não deu muita atenção ao assunto. O primeiro-ministro afirmou que pretende proteger os mármores de serem devolvidos para os gregos, já que, segundo ele, os tesouros são protegidos por lei e não existem planos para alterar essa legislação.

+ Vaticano oficializa devolução de mármores do Parthenon à Grécia

“O Reino Unido cuida dos mármores de Elgin há gerações”, disse. “Nossas galerias e museus são financiados pelos contribuintes porque são um grande patrimônio para este país. Compartilhamos seus tesouros com o mundo, e o mundo vem ao Reino Unido para vê-los.”

Apesar da posição do governo britânico, existem campanhas para devolução das peças e já houve conversas entre autoridades dos dois países. Em fevereiro, ministros gregos afirmaram que já existem negociações secretas entre a Grécia e o presidente do Museu Britânico, George Osborne, há mais de um ano.

As falas de Sunak nesta semana segue a oficialização pelo Vaticano, na semana passada, da devolução de três peças de mármore que integravam as coleções da Igreja há mais de um século.

O Parthenon é uma das principais atrações turísticas e históricas de Atenas. O monumento foi concluído no século V a.C como um templo para a deusa Atena, e guarda exemplares valiosos da escultura grega antiga. Os fragmentos devolvidos pelo Vaticano incluem uma cabeça de cavalo, a cabeça de um garoto e uma cabeça de um homem adulto. Espera-se que os fragmentos cheguem a Atenas no final deste mês, com uma cerimônia planejada para 24 de março para recebê-los.

Já os mármores no Reino Unido estão expostos no Museu Britânico desde 1832, depois que foram retirados do Parthenon por Lord Elgin, um diplomata britânico. A Grécia defende que os tesouros sejam devolvidos para seu país de origem permanentemente.

As regras do Museu Britânico impedem que a instituição devolva itens de qualquer coleção permanente, salvo em circunstâncias extremamente limitadas. Logo, qualquer tipo de negociação envolveria a devolução por empréstimo.