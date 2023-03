Vaticano oficializa devolução de mármores do Parthenon à Grécia

O Vaticano oficializou nesta terça-feira, 7, a devolução de três peças de mármore que pertenciam ao Parthenon de Atenas, e que integravam as coleções do Museu do Vaticano há mais de um século. “A esperança é que o gesto do Santo Padre seja imitado por outros. Sua Santidade, o papa de Roma, provou que isso é possível e realista”, disse o reverendo Papamikroulis Emmanouil, representante da Igreja Ortodoxa Grega.

A fala do reverendo é, provavelmente, uma referência ao impasse diplomático do país com o Reino Unido, que tem sob sua propriedade uma vasta coleção de mármores provenientes do Parthenon grego. Há meses, os dois países tentam chegar a um acordo sobre a devolução das peças, que estão em exibição no Museu Britânico desde 1832.

O Parthenon é uma das principais atrações turísticas e históricas de Atenas. O monumento foi concluído no século V a.C como um templo para a deusa Atena, e guarda exemplares valiosos da escultura grega antiga. Os três fragmentos devolvidos pelo Vaticano estavam sob posse do acervo do país desde o século XIX e incluem uma cabeça de cavalo, a cabeça de um garoto e uma cabeça de um homem adulto. Espera-se que os fragmentos cheguem a Atenas no final deste mês, com uma cerimônia planejada para 24 de março para recebê-los.

Continua após a publicidade