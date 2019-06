Ao vivo: Bolsonaro encontra líderes mundiais no 1º dia da cúpula do G20

A cidade japonesa de Osaka sedia, nesta sexta-feira 28 e no sábado 29, a 14ª reunião da cúpula do G20, encontro da organização composta pelas vinte principais economias do mundo. Pela primeira vez, Jair Bolsonaro representa o Brasil no evento, com uma agenda que inclui encontros com outros chefes de Estado e compromissos paralelos, como uma conferência sobre o empoderamento das mulheres.

Acompanhe ao vivo os compromissos de Jair Bolsonaro em Osaka

00:55 – Encontro informal dos Brics

Bolsonaro se reúne com líderes dos BRCIS no encontro do G20, em Osaka, no Japão – 28/06/2019

Bolsonaro posou para foto ao lado dos chefes de Estado dos Brics – grupo que reúne as principais economias emergentes. Na foto ele aparece ao lado de Xi Jinping (presidente chinês), Vladimir Putin (presidente russo), Ram Nath Kovind (presidente indiano) e Cyril Ramaphosa (presidente sul-africano).

00:50 – Aproximação com a OCDE

Bolsonaro e o Secretário-Geral da OCDE, Sr. José Ángel Gurría Treviño, na Cúpula do G20, em Osaka (Japão) – 28/06/2019

No início da cúpula do G20, Bolsonaro se encontrou com o mexicano José Ángel Gurría Treviño, secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Brasil é postulante a integrar a entidade, que reúne 36 países. O presidente brasileiro declarou que, em audiência com Treviño, conversou “sobre os próximos passos para uma relação ainda mais forte com a organização” e que o mexicano mostrou grande “entusiasmo” com a agenda brasileira de reformas.

00:42 – Reunião com Emmanuel Macron é cancelada

Marcada para as 14h25 no horário de Osaka (2h25 de Brasília), a reunião de Bolsonaro com o presidente francês Emmanuel Macron foi cancelada no final da manhã no Japão. Não houve justificativa oficial para a alteração da agenda e não foi informado qual líder solicitou o cancelamento.