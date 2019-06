Osaka fecha prostítulos para apresentar melhorar imagem durante G20

Na cidade japonesa de Osaka, 159 prostíbulos de seu famoso bairro da luz vermelha foram “voluntariamente” fechados, como parte da campanha da prefeitura para melhorar a imagem do município que sediará o encontro dos líderes das 20 maiores economias do mundo, o G20, entre sexta-feira, 28, e sábado, 29.

“Queríamos apoiar o G20 da nossa maneira”, disse o diretor da associação do distrito Tobita-Shinchi, o antigo bairro da luz vermelha, que pediu para não ter o nome revelado. “A medida não será benéfica para nós, mas, se de alguma forma beneficiar Osaka em seu conjunto, será bom, tenho certeza”, completou.

A última vez que a indústria do sexo decidiu voluntariamente suspender suas atividades em Tobita-Shinchi foi em 1989, quando morreu o imperador Hirohito.

Antes do fechamento na sexta-feira e no sábado, os estabelecimentos instalaram cortinas para impedir a visão de suas atividades a partir da rua. Para o conforto dos visitantes estrangeiros, também instalaram os modelos mais recentes dos famosos banheiros japoneses, cujos vasos sanitários oferecem música, regulador de temperatura e vários tipos de jatos de água para todos os gostos.

As delegações também terão à disposição novos modelos de vasos sanitários com tempo de recarga reduzido (apenas 20 segundos) e que gastam menos água, para reafirmar a mensagem ecologista que o país anfitrião deseja divulgar.

Os moradores de Osaka, a segunda maior cidade do Japão, com 2,7 milhões de habitantes, têm fama de demonstrar simpatia e senso de humor, ao contrário da maior parte do país.

Funk das Obachaan

Um conhecido grupo de local, o Obachaaan (vovozinhas, em japonês), formado por mulheres de 70 anos de idade, publicou um clip no YouTube cantando e dançando um funk, em inglês, para explicar a cultura da cidade. A música tem como o título de Oba Funk Osaka, e seu refrão menciona a cidade e seu povo como os “mais divertidos do mundo”

Osaka deseja apresentar a melhor imagem possível, já pensando em 2025, quando organizará a Exposição Universal.

Preparativos de segurança

Polícia monta guarda enquanto a comitiva do presidente dos EUA, Donald Trump, viaja ao longo de uma rodovia em Osaka – 27/06/2019 Polícia monta guarda enquanto a comitiva do presidente dos EUA, Donald Trump, viaja ao longo de uma rodovia em Osaka – 27/06/2019

Mesmo sendo o país com um dos menores índices de violência no mundo, o governo japonês reforçou a segurança para o evento.

Quase 32 mil policiais, auxiliados por 60 barcos da Guarda Costeira e mais de mil oficiais da Marinha, foram mobilizados em Osaka e no centro de convenções Intex, onde se reunirão os líderes mundiais.

As autoridades bloquearam o tráfego nas grandes avenidas da cidade e advertiram que durante a reunião de cúpula acontecerão atrasos “em grande escala e de longa duração”. Também foi proibido o uso de drones e os serviços de transporte preveem muitos atrasos.

“Esta será a maior reunião já organizada pelo Japão”, afirmou o secretário de gabinete do governo, Yoshihide Suga. “É de suma importância manter a segurança tanto em terra como no mar”, completou.