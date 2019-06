O G20 é uma cúpula de líderes de governo e seus principais economistas. E a agenda desta edição, em Osaka, vai discutir as guerras comerciais dos EUA com a China e o México, além da chance de uma guerra militar com o Irã.

Isso pode afetar desde o preço da gasolina até o orçamento das empresas produtoras de carne brasileiras. Jair Bolsonaro pode aproveitar a chance para reduzir a imagem de polêmico que ele tem entre os líderes europeus.