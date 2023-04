Antes da visita de Biden, Irlanda do Norte confisca bombas caseiras

Horas antes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegar Belfast para a comemoração de 25 anos Acordo de Sexta-feira Santa, a polícia da Irlanda do Norte afirmou nesta terça-feira, 11, que recuperou quatro bombas caseiras após uma operação de segurança pública localizada em um cemitério perto da cidade de Londonderry, a 110 quilômetros da capital.

A chegada de Biden ao país ocorre em um momento político delicado para a Irlanda do Norte, ao mesmo tempo em que se comemora o Acordo de Belfast que pôs fim a 30 anos de derramamento de sangue e confrontos no território.

Na segunda-feira 10, a polícia disse que várias pessoas mascaradas atacaram um veículo policial com coquetéis molotov, uma arma química incendiária, e outros objetos em um desfile em Londonderry, em oposição ao Acordo de Belfast. Diversos dispositivos explosivos foram encontrados em áreas que estavam ligadas ao desfile.

“A descoberta desses dispositivos foi mais um desenvolvimento sinistro e preocupante”, afirmou o chefe adjunto da polícia norte-irlandesa, Bobby Singleton, em um comunicado.

As bombas caseiras, muito utilizadas no passado por militantes, têm o tamanho de uma granada de mão e são dispositivos explosivos improvisados, construídos com seções de tubos cheios de explosivos.

Em março deste ano, a agência de inteligência britânica MI5 aumentou o nível de ameaça de terrorismo doméstico na Irlanda do Norte para “severo“. A mudança de status significa que um ataque é altamente provável, embora a medida não tenha relação direta com o aniversário do acordo de paz.

