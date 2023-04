Documentos do Pentágono vazaram em grupos de bate-papo de videogames

Analistas de inteligência de código aberto dos Estados Unidos descobriram que o lote de documentos de guerra ultrassecretos vazados do Pentágono foram inicialmente compartilhados na plataforma de bate-papo de videogame Discord, em meio a uma discussão entre os usuários sobre a guerra na Ucrânia.

A existência dos arquivos vazados foi exposta quando documentos mostrando a estimativa de baixas na batalha de Bakhmut começaram a circular na rede na semana passada.

Duas versões desses documentos, dentre elas uma em que havia sido alterada digitalmente para subestimar as baixas russas e exagerar as ucranianas, foram repassadas entre os observadores da guerra. O arquivo com os números corretos foi publicado no site 4chan, conhecido por dar origem ao movimento “alt right”, a famosa “direita alternativa” que reúne extremistas estadunidenses.

O segundo conjunto de documentos com imagens e dados editados foi distribuído por canais pró-Rússia no aplicativo de mensagens Telegram.

Nenhuma era a fonte original, no entanto. Os documentos foram compartilhados primeiro em bate-papos fechados ao público no Discord, em um servidor (ou sala de chat) chamado “Minecraft Earth Map”. Os 10 documentos foram postados no dia 4 de março, um mês antes de aparecerem na plataforma do 4chan.

“Depois de uma breve discussão com outra pessoa no servidor sobre o Minecraft Maps e a guerra na Ucrânia, um dos usuários do Discord respondeu: ‘Aqui, alguns documentos vazados’, anexando 10 documentos sobre a Ucrânia, alguns dos quais continham a legenda de ‘ultrassecreto'”, disse o analista do grupo de pesquisa investigativa Bellingcat, Aric Toler.

Esse usuário, por sua vez, encontrou os arquivos em outro servidor do Discord, administrado por fãs do YouTuber filipino WowMao, onde 30 documentos foram postados três dias antes, com “dezenas” de outros documentos não verificados sobre a Ucrânia. Ainda assim, mesmo essa não parecia ser a fonte original: um terceiro servidor do Discord, chamado “Thug Shaker Central” pode ter sido onde os documentos foram postados originalmente, já em meados de janeiro.

“Postagens e listas de canais mostram que os usuários do servidor estavam interessados ​​em videogames, música, cristianismo ortodoxo e eram fãs do popular YouTuber ‘Oxide'”, acrescentou Toler, referindo-se ao canal que fala sobre temática militar no YouTube.

Apesar do servidor não tratar especialmente de geopolítica, a maioria dos usuários que seguem o canal tem posturas fortemente conservadoras, disseram os membros do Discord ao Bellingcat. Diversas calúnias raciais e memes racistas foram amplamente compartilhados no servidor Thug Shaker Central.

Embora a fonte do vazamento possa parecer inusitada, esta não é a primeira vez que uma disputa entre jogadores provocou uma violação de inteligência. O jogo de simulação de combate veicular War Thunder, por exemplo, tornou-se notório pela circulação de arquivos secretos.

O videogame, que tem mais de 70 milhões de jogadores em todo mundo, foi alvo de polêmicas envolvendo essas violações em pelo menos 10 casos separados desde 2020. Os jogadores frequentemente postam documentos secretos sobre a capacidade de certas armas, demandando que a versão digital dos equipamentos no jogo seja aprimorada.

Em outubro de 2021, por exemplo, detalhes do design do tanque francês Leclerc foram publicados em meio a uma discussão sobre sua velocidade. Já em julho de 2021, um usuário que afirmava ser operador da tanque no exército britânico e postou documentos sobre a estrutura da blindagem do veículo.

