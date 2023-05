Alemanha condena autores de roubo ‘cinematográfico’ de diamantes em museu

Um tribunal alemão condenou cinco homens por invadir um museu de Dresden, na Alemanha, e roubar 21 peças de joalheria contendo mais de 4.300 diamantes. O audacioso roubo aconteceu em novembro de 2019.

De acordo com a agência de notícia DPA, os criminosos, que têm entre 24 e 29 anos, receberam sentenças de prisão que variam de quatro anos e quatro meses a seis anos e três meses. As autoridades disseram na época que os itens roubados incluíam joias do século 18, como um grande broche de diamante.

O roubo cinematográfico do Green Vault Museum foi considerado um dos roubos de joias mais espetaculares da história recente da Alemanha. As 21 peças levadas tinham um valor total de pelo menos 113,8 milhões de euros, o que equivale a 638,3 milhões de reais.

Os homens também foram acusados de iniciar um incêndio antes do arrombamento para cortar o fornecimento de energia das luzes da rua do lado de fora do museu e de colocar fogo em um carro em uma garagem próxima antes de fugir para Berlim, onde foram presos depois de vários meses. O tribunal estadual de Dresden condenou os réus por incêndio criminoso particularmente agravado em combinação com lesão corporal perigosa, roubo com armas, danos a propriedade e incêndio intencional.

Mais de 100 testemunhas e 11 especialistas prestaram depoimento durante o processo principal do julgamento. Na conclusão, os juízes responsáveis pelo caso afirmam que o objetivo dos homens era “ficar rico” e que alguns deles agiram com “considerável energia criminosa”.

Em janeiro, a defesa, a promotoria e o tribunal chegaram a um acordo judicial depois que a maioria das joias roubadas foi devolvida. Quatro dos cinco réus concordaram com o acordo de confissão admitiram seu envolvimento no crime por meio de seus advogados. O quinto réu também confessou, mas apenas por ter ajudado a obter objetos como os machados usados para fazer buracos na vitrine do museu.

No entanto, algumas das peças mais importantes com grandes diamantes continuam faltando e a confissão não apaga o fato de que essas joias “provavelmente foram destruídas para sempre”, disse o juiz presidente Andreas Ziegel.

“Há coisas em sua vida pelas quais vale a pena viver uma vida diferente”, disse Ziegel, se referindo diretamente aos réus. “É sua escolha o que você faz com sua vida.”

O estado da Saxônia, onde fica Dresden, pediu por uma indenização de quase 89 milhões de euros, ou 478 milhões de reais, para cobrir o custo das peças que foram devolvidas danificadas, as joias desaparecidas e reparos nas vitrines destruídas e no prédio do museu. O Green Vault é um dos museus mais antigos do mundo. Foi criado em 1723 e contém o tesouro de Augusto, o Forte da Saxônia, compreendendo cerca de 4 mil objetos de ouro, pedras preciosas e outros materiais.

