Rússia alerta para aumento de envolvimento da Alemanha na guerra

A Rússia afirmou que o envolvimento da Alemanha na guerra da Ucrânia está crescendo e que Berlim não tem como garantir que as armas fornecidas para Kiev não vão ser usadas contra território russo. Segundo autoridades russas, tanto o envolvimento direto quanto o indireto crescem e “o chanceler alemão deve tomar isso como ponto de partida”.

Nesta terça-feira, 2, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que armas fornecidas pela Alemanha já estão sendo usadas na região de Donbas, que a Rússia declara como parte do seu território, uma reivindicação questionada pela Ucrânia e seus aliados ocidentais.

“Primeiro, a Alemanha não tem como verificar. Segundo, as armas fornecidas pela Alemanha ao regime de Kiev já estão disparando contra o território russo, porque Donbas é uma região russa”, disse Peskov.

+ Ucrânia fez ao menos dois pedidos para comprar armas do Brasil, diz jornal

O chanceler alemão Olaf Scholz insistiu que as armas que os países da Otan estavam fornecendo para a Ucrânia não devem ser usadas contra o território russo. A Alemanha também já chegou a pedir mísseis dos tanques Leopard para o Brasil.

Os mísseis não seriam enviados diretamente para a Ucrânia. A munição seria doada à Berlim, que depois repassaria para os aliados no combate no território ucraniano.

O governo de Kiev também já chegou a fazer dois pedidos para comprar armas do Brasil, entre eles veículos blindados, sistemas de defesa aérea, morteiros, rifles de precisão, armas automáticas e munições. A informação foi divulgada pelo jornal americano The New York Times quando houve um grande vazamento e documentos secretos do Pentágono. O governo brasileiro ignorou as duas solicitações.