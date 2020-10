Advogado de Ivanka Trump ameaça processar outdoor crítico na Times Square

Nesta segunda-feira, 26, a Times Square em Nova York amanheceu com um enorme outdoor que estampava uma foto de Ivanka Trump e seu marido, Jared Kushner. A placa é uma crítica à resposta da Casa Branca e de Donald Trump à pandemia de coronavírus. O advogado do casal não gostou das críticas e ameaçou processar o Projeto Lincoln, que contratou a peça publicitária.

O Projeto Lincoln é uma iniciativa de republicanos que se opõem ao presidente, e estão em campanha para tentar impedir que Trump seja reeleito nas eleições de novembro. Na peça contratada pelo grupo, Ivanka aparece sorrindo e, ao seu lado, estão o total de número de mortos pela Covid-19 no país, assim como o montante registrado em Nova York, a cidade americana mais afetada no início da pandemia.

A foto original de Ivanka foi tirada de uma postagem em suas redes sociais, na qual apoiou uma empresa de feijões que sofreu boicote por sua aliança com o governo Trump . Na época, o gesto foi visto como abuso de poder, já que a filha do presidente usou posição para promover os produtos de uma empresa.

A foto de Kushner, por sua vez, foi estampada ao lado da frase “Novaiorquinos vão sofrer. E isso é problema deles”. O cunhado de Trump teria dito a frase em uma reunião de investidores que discutiam a Covid-19, segundo o site Vanity Fair.

NEW YORKERS!

Do you have *digital* ad space anywhere in NYC that The Lincoln Project can use through Election Day?

If you do, contact us here: billboards@lincolnproject.us

We won't be silenced. We won't be intimidated. And we won't stop until the world knows the truth. pic.twitter.com/Uf3B9pdHcP

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 26, 2020