Casa Branca reconhece que não consegue controlar pandemia de Covid-19

Atualizado em 26 out 2020, 09h07 - Publicado em 26 out 2020, 08h58

Por Da Redação - Atualizado em 26 out 2020, 09h07 - Publicado em 26 out 2020, 08h58

A Casa Branca admitiu neste domingo 25 que os Estados Unidos não vão conseguir “controlar a pandemia da Covid-19“, à medida que os casos aumentam. A declaração representa uma mudança na postura inicial adotada pelo governo americano de minimizar a gravidade da crise.

“Não vamos controlar a pandemia, vamos controlar o fato de conseguirmos vacinas, terapias e outras formas de mitigá-la”, disse Mark Meadows, chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista à emissora CNN.

Questionado sobre por que afirma que a pandemia não pode ser controlada, Meadows respondeu: “Porque é um vírus contagioso, assim como a gripe”, acrescentando que a Casa Branca está tentando contê-lo.

Seus comentários vêm um dia depois de Trump insistir que os Estados Unidos estão “virando a página” do pior da pandemia e que os dados sobre a incidência em seu país são “incríveis”, dizendo que um aumento de casos não é algo para se alarmar.

Na última sexta, os Estados Unidos atingiram um recorde diário de infecções por Covid-19, com mais de 85.000, e no sábado o país registrou 83.178 casos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Quase 8,6 milhões de americanos foram infectados com a doença desde o início da pandemia. Neste domingo, o país ultrapassou a marca de 225.000 mortes por Covid-19, mais do que em qualquer outro país do mundo.

(Com EFE)