Eleições americanas: Donald Trump vota antecipadamente na Flórida

Atualizado em 24 out 2020, 13h58 - Publicado em 24 out 2020, 12h11

Por Da Redação - Atualizado em 24 out 2020, 13h58 - Publicado em 24 out 2020, 12h11

O presidente norte-americano Donald Trump votou no final da manhã deste sábado na Flórida, onde possui residência oficial. A eleição presidencial ocorre no dia 3 de novembro, mas os eleitores podem votar antecipadamente. Trump é candidato à reeleição dos Estados Unidos pelo partido Republicano contra o democrata Joe Biden. Após votar em um centro eleitoral em West Palm Beach, ele tirou a máscara e disse sorridente: “Votei em um cara chamado Trump”.

Em um balanço divulgado na sexta-feira, mais de 50 milhões de norte-americanos já tinham votado antecipadamente para escolher o novo mandatário da nação. Por conta da pandemia, o número de eleitores que decidiu votar antes do prazo foi recorde. Mais de 35 milhões decidiram votar pelo correio, enquanto que outros 15 milhões optaram por depositar a cédula em postos autorizados – 240 milhões de pessoas estão aptas a votar no país, segundo o US Election Project.

Trump e Biden se encontraram para um debate eleitoral na quinta-feira. O confronto, transmitido pela TV a partir de Nashville, no estado do Tennessee, foi bem menos tumultuado do que o de setembro e marcou uma das últimas oportunidades para o candidato republicano subir nas pesquisas de opinião.