Adeus, BigMac: Russos formam filas após McDonald’s anunciar saída do país

Centenas de pessoas fizeram fila em uma estação de trem em Moscou nesta terça-feira, 17, para comprar pela última vez em uma das únicas lojas do McDonald’s ainda abertas em toda a Rússia.

A maior rede de hambúrgueres do mundo anunciou que está deixando a Rússia depois de mais de 30 anos, se tornando mais uma megaempresa a sair do território russo desde o início da invasão à Ucrânia, em 29 de fevereiro.

Long lines formed at a McDonald’s restaurant in Moscow after the company announced it will leave Russia over its invasion of Ukraine. It ends more than three decades of business in Russia. #WSJWhatsNow https://t.co/x2juYNEXry pic.twitter.com/c6vqbugH16

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 17, 2022