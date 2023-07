Acidente de helicóptero perto do Everest mata seis pessoas

Seis pessoas, incluindo cinco passageiros mexicanos e um piloto nepâles, morreram nesta terça-feira, 11, em um acidente de helicóptero no Nepal dez minutos depois da decolagem, informou o porta-voz do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu. A aeronave da Manang Air decolou de Surke, na região do Everest, às 10h04 no horário local (01h19 no horário de Brasília) e iria pousar na capital do país.

A empresa Manang Air tem costume de atender turistas que desejam ver os picos do Nepal, incluindo o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. O helicóptero perdeu o contato menos de 10 minutos depois que decolou e foi encontrado caído no município rural de Likhupike, em Solukhumbu, informou uma autoridade local.

“Todos os seis corpos foram localizados. Agora estamos iniciando o processo para levá-los a Katmandu. Levará algum tempo porque significa viajar por estrada a partir do local do acidente e depois voar para Katmandu”, disse Teknath Sitoul à emissora americana CNN.

De acordo com ele, a causa do acidente ainda não foi determinada. No entanto, o clima severo, a baixa visibilidade e a topografia montanhosa do Nepal contribuem para a reputação de notoriamente perigosa para a aviação.

Em janeiro deste ano, cerca de 68 pessoas morreram quando um avião caiu perto da cidade de Pokhara, no centro do Nepal. O acidente de avião mais mortal da nação do Himalaia em mais de 30 anos.

