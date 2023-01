Queda de avião no Nepal deixa ao menos 68 mortos

Um avião da Yeti Airlines caiu neste domingo, 15, em Pokhara, no Nepal. Já foram encontrados 68 corpos em meio aos destroços, neste que é o segundo maior acidente no país do Himalaia desde 1992. Equipes de resgate fazem neste momento buscas na encosta na qual a aeronave caiu, em um desfiladeiro entre colinas próximas de Pokhara, a segundo maior cidade do Nepal.

Segundo as primeiras informações recebidas pela Reuters, o avião saiu da capital Katmandu com 72 pessoas a bordo, entre eles 4 tripulantes. A agência AFP recebeu informações de que alguns sobreviventes foram levados para o hospital, mas até o momento não há confirmação oficial sobre o estado de saúde destas pessoas.

Peças da aeronave ficaram espalhadas no local do acidente. Com a queda, ocorreu um incêndio e parte da vegetação e do solo no local da queda ficaram queimados. Os socorristas chegaram ao local do resgate, que é de difícil acesso, quando ainda havia chamas.

O avião que caiu levava seis crianças, entre elas três bebês e colo. Havia na aeronave passageiros de diversos países, entre indianos, russos, sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino. O avião que caiu, um ATR 72, é fabricado pela empresa que leva o mesmo nome. Trata-se de um turboélice bimotor. O avião foi fabricado há 15 anos e estaria equipado com transponder antigo.

O avião caiu quando a tripulação já se preparava para o pouso. No momento da queda, o céu estava claro. O governo do Nepal informou que vai investigar as causas do acidente. Em 1992, um Airbus A300 caiu próximo de Katmandu e matou 167 pessoas.