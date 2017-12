Acidente com ônibus mata 12 no México; 3 brasileiros são feridos

Um acidente com um ônibus turístico que levava brasileiros, americanos, suecos e italianos deixou 12 mortos e 18 feridos em Quintana Roo, no México, nesta terça (20).

Segundo o Itamaraty, não há brasileiros entre os mortos, mas três ficaram feridos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Quintana Roo, o veículo transportava 31 passageiros e ao menos uma criança está entre os mortos. Ainda não se sabe a nacionalidade das pessoas que faleceram.

Quintana Roo é um dos três Estados da Península mexicana de Yucatán, conhecida por populares pontos turísticos. Os passageiros viajavam em um cruzeiro da empresa Royal Caribbean e iam visitar a zona arqueológica de Chacchoben, uma antiga ruína Maia ao sul da cidade turística de Tulum, quando o coletivo saiu da estrada na manhã de terça-feira.

De acordo com a emissora CNN, o motorista do veículo teria fugido após o acidente. O automóvel pertencia a empresa de turismo Turismo Costa Maya.

Após o acidente, os passageiros feridos foram levados para hospitais, segundo a companhia. Cinco já foram liberados e os outros estão em condição estável.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que as vítimas brasileiras tiveram apenas ferimentos leves, mas que o Consulado Geral no México já está em contato com os cidadãos brasileiros e seus familiares, prestando assistência consular.