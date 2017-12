Acidente de trem deixa feridos na Alemanha

A colisão entre um trem de passageiros e um comboio de carga na cidade de Meerbusch, no oeste da Alemanha, perto de Düsseldorf, deixou 47 pessoas feridas, informaram as autoridades alemãs.

No Twitter, o Corpo de Bombeiros local apontou que 41 pessoas estão levemente feridas, enquanto outras seis se encontram em estado mais grave. O trem transportava 150 passageiros, que estão sendo resgatados aos poucos. As autoridades locais garantiram que a situação já está sob controle.

Im Zug wurden 155 Personen angetroffen, 41 leicht, 3 mittel und 3 schwer verletzte Personen werden derzeit behandelt. — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

O trem ia de Colônia para Krefeld, segundo o Bild. O acidente aconteceu no fim da tarde e, segundo a imprensa local, provocou a queda de cabos de energia. O local permanece às escuras, o que dificulta os trabalhos de resgate.

De acordo com as primeiras informações, o trem de carga estava parado nos trilhos quando houve a colisão, mas ainda se sabe o motivo. Segundo o Bild, pouco antes do acidente, o condutor avisou os passageiros sobre a batida e pediu que todos deixassem o primeiro vagão do trem o mais rápido possível.

+++ EIL +++ Zugunglück #Meerbusch, laut Kreissprecher 47 Verletzte, nach jetzigem Stand aber nur sechs Schwerverletzte. Im Zug waren 155 Passagiere. pic.twitter.com/TMcLHUqHDZ — Frank Schneider (@chefreporterNRW) December 5, 2017

(com EFE)