Acidente com ônibus e caminhão deixa 5 mortos e 23 feridos em SP

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou cinco mortos e 23 feridos na noite desta terça-feira (12) na rodovia Assis Chateaubriand (altura do km 371), próximo à cidade de Parapuã (SP). A maioria das vítimas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para hospitais da região, que fica a 60 quilômetros de Presidente Prudente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 20h45. O ônibus levava passageiros que tinham ido ao Paraguai fazer compras, enquanto o caminhão transportava uma carga de laranjas, que se espalharam pela pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o pneu do ônibus estourou e, ao perder o controle, o coletivo colidiu contra o caminhão — um carro também bateu no caminhão. Após a colisão, os dois veículos grandes rolaram pela pista e caíram em uma ribanceira. Não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas até a publicação desta notícia.