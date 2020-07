A nova estratégia de Trump na pandemia: fritar o conselheiro de saúde

Em meio à pandemia que espalha o coronavírus entre os americanos na mesma proporção que desgasta a sua popularidade, Donald Trump decidiu direcionar seus ataques ao próprio governo. O alvo é o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, diretor geral do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e conselheiro do governo para combater a pandemia.

Enquanto os casos de Covid-19 disparavam em 39 estados americanos, auxiliares da Casa Branca tiraram o fim de semana para espalhar informações anônimas, a diversos meios de comunicação, questionando declarações de Fauci no início da pandemia. Segundo o jornal americano The New York Times, as fontes apresentaram um dossiê detalhando imprecisões nas falas do médico à imprensa.

Um funcionário do governo declarou ao Washington Post que vários outros integrantes da equipe estavam preocupados com a frequência com que o doutor Fauci estava errado. Como exemplo, citou uma entrevista do médico, em 29 de fevereiro, à rede de TV NBC News. Na ocasião Fauci disse que “neste momento, não há necessidade de mudar nada do que você está fazendo diariamente”. Mas a Casa Branca omitiu um aviso que ele deu em seguida: “O risco ainda é baixo, mas isso pode mudar. Quando você começa a ver um contágio comunitário, isso pode forçá-lo a ficar muito mais atento a fazer coisas que o protejam da propagação.”