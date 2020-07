Após comício de Trump, casos de coronavírus disparam em Oklahoma

Um novo surto de casos de coronavírus em Tulsa, no sul de Oklahoma, está provavelmente ligado ao comício eleitoral realizado pelo presidente Donald Trump na cidade há pouco mais de duas semanas, segundo informou na quarta-feira 8 a autoridade de saúde local.

Depois que o número de diagnósticos positivos diminuiu 20% entre a semana de 28 de junho e 4 de julho, o Departamento de Saúde de Tulsa registrou mais de 200 novos casos diariamente desde segunda-feira 6, chegando a 266 na quarta.

Quando perguntado se essa explosão de casos foi provocada pelo evento da campanha de Trump em 20 de junho, o diretor de saúde de Tulsa, Bruce Dart, disse que estava “mais do que provavelmente” ligado a “vários eventos importantes que ocorreram recentemente na duas semanas.”

Milhares de apoiadores do presidente participaram desse comício, o primeiro desde o início da pandemia, que ocorreu em um estádio. O evento chamou a atenção por contar com uma multidão num local fechado, sem distanciamento social e relutante em usar máscaras, como o próprio presidente.

Os organizadores mediram a temperatura do público na entrada do público e distribuíram máscaras, cujo uso não era obrigatório. E as imagens mostraram uma esmagadora maioria do público com o rosto descoberto.

Vários membros da equipe de campanha republicana testaram positivo para Covid-19 antes e depois do comício de Tulsa, assim como vários agentes do Serviço Secreto, responsáveis pela segurança do presidente.

Milhares de pessoas também haviam participado das celebrações do “Juneteenth” em Tulsa no dia anterior, data da libertação dos últimos escravos no Texas em 1865. Ao contrário do comício de Trump, quase todos os participantes dessa celebração ao ar livre usavam máscaras e mantinham a distância social necessária.

Questionadas sobre o rastreio do ciclo de transmissão na cidade, as autoridades locais afirmaram que não pretendem divulgar publicamente a origem das infecções, para não expor os envolvidos. Ao jornal The Tulsa World, funcionários do governo disseram que muitos dos novos casos foram identificados na zona rural de Tulsa, o que corrobora a hipótese de que o surto tenha se originado no evento de Trump. Os especialistas afirmaram terem analisado dados de mobilidade do Google, que mostram um grande deslocamento de moradores desta área para o centro da cidade no dia do comício.

O evento de Trump reuniu por volta de 6.000 pessoas. Apesar da grande aglomeração, o comício foi considerado um símbolo da perda de apoio do presidente no país, já que a Casa Branca havia prometido que o evento, o primeiro da campanha do republicano em três meses, reuniria cerca de 100.000 pessoas.

A estratégia que minou o comício foi atribuída a usuários do aplicativo TikTok. Jovens que usam o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos afirmaram que completaram o registro grátis para o comício sem a intenção de realmente ir. Com isso, muitos assentos foram reservados, mas acabaram ficando vazios, inflando a expectativa de público estimada pela campanha.

(Com AFP)