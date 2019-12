Zelig Drink Bar serve os melhores drinques de Fortaleza

1. Zelig Drink Bar comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 Leonard, dry martini, black soul e negroni: sucessos do bar campeão (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Zelig Drink Bar

3. Zelig Drink Bar

Dry martini: R$ 33,00

Se você está em um nível avançado quando o assunto é coquetelaria, é daqueles que consideram o copo utilizado, o gelo e ao primeiro gole sabem reconhecer se os ingredientes são de qualidade e se há um bom balanço entre eles, vai se sentir feliz neste diminuto bar. Mas não se intimide se for iniciante no assunto: aberto em junho pelo jornalista Glauber Uchôa e sua mulher, a publicitária Rafaela Chaves, o lugar possui tudo o que é necessário para quem busca degustar bons drinques e aprender em um ambiente elegante, cheio de referências culturais dos anos 20 — o nome do bar e a época que inspira a decoração vêm do filme Zelig, de Woody Allen. Além do pequeno balcão, com doze lugares, há um espaço no fundo, que acomoda outras quinze pessoas em um sofá coletivo. A carta campeã, mais do que elencar as quarenta opções, faz as vezes de enciclopédia etílica, apresentando as características e a história de clássicos como o dry martini (R$ 33,00), o white lady (R$ 30,00), o toronto (R$ 30,00) e o negroni (R$ 30,00). Elaborada por Ricardo Nascimento e no dia a dia executada por um time feminino de bartenders liderado por Mirela Mota, a oferta inclui misturas autorais, caso do leonard (bourbon, Amaretto, calda cítrica, clara de ovo e Angostura; 33,00) O gimtônica, que tomou conta dos balcões da cidade, também tem espaço na lista e surge em cinco versões, mas não espere por obviedades. Com assinatura de Mirela, o black soul combina gim london dry, tônica, mix de limões e aceto balsâmico temperado com morango e tabasco (R$ 30,00). Rua Pereira Valente, 1168, Meireles, ☎ 99414-0974. 18h/23h (sex. até 1h; sáb. 19h/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2019.

2º lugar – Coktelitas House of Drinks

O público é atraído por drinques autorais como o hashtag, mistura de gim Beefeater, limão-siciliano, xarope de maçã verde, licor triple sec e água tônica (R$ 29,00). Entre um brinde e outro, caem bem tira-gostos como a batata rústica (R$ 18,00). Rua Osvaldo Cruz, 2330, Aldeota, ☎ 3272-0056 (100 lugares). 17h30/0h (sex. até 1h; sáb. 16h/1h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2018.

3º lugar – Moleskine Gastrobar

Um dos fortes é a carta de drinques, repleta de receitas criativas. O coquetel batizado de hospitalitiki resulta da mescla de gim, uísque, rum, Angostura, maracujá e cítricos (R$ 28,00). Se a coquetelaria é caprichada, a cozinha não fica atrás e expede pratos como o camarão com espuma de alho negro, musseline de batata-roxa e especiarias mais chips de mandioquinha (R$ 59,00). Rua Professor Dias da Rocha, 578, Meireles, ☎ 3037-1700 (200 lugares). 17h/1h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h). Aberto em 2014.

