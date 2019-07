Distinguir-se em mercado tão concorrido é tarefa árdua — o que só enaltece a conquista da Curadoria, escolhida pelo júri como o endereço dos melhores hambúrgueres da cidade. Diogo Teixeira, o dono do pedaço, notabilizou-se pelo pastrami (peito bovino defumado) de produção própria, delícia que recheia fatias de pão de leite, junto com maionese, picles da casa, mostarda l’ancienne e queijo de meia cura (R$ 37,00). No cardápio do estabelecimento, que em agosto de 2018 se mudou para um ponto mais espaçoso dentro do complexo Vogue Square, brilha a seção de burgers. Nessa lista, a estrela é o classic (R$ 34,00): blend bovino de 160 gramas, queijo “safado” (apelido do cheddar por lá), maionese, cebola roxa, picles e bacon da própria Curadoria. No wesley (R$ 35,00), com cebola branca e queijo safado em forma de fondue, entram dois discos de carne de 100 gramas. Trata-se de um safadão, portanto. O porca 2.0 (R$ 36,00) reúne blend suíno de 160 gramas, maionese de sriracha da casa, picles de rabanete, queijo de meia cura e salada. Qualquer pedido é acompanhado de batata frita bem sequinha por mais R$ 6,00. Nove torneiras de chope e quatro de drinques completam o programa.

Na ala on tap, os rótulos são trocados de tempos em tempos. Podem aparecer, por exemplo, Praya Witbier (R$ 13,50) e Brooklyn IPA (R$ 23,00) em copo de 300 mililitros. Da seara dos coquetéis, o curadoria gt é um saboroso gim-tônica com toque local (R$ 28,00). Pedida sem álcool, o refrescante mate da casa é adoçado com xarope de camomila (R$ 12,00, 300 mililitros). Nas noites de rock ao vivo, às sextas e aos sábados, a área externa e o salão de paredes negras lotam. Fique de olho: um posto avançado no Be+Co, em Botafogo (eleito a novidade do ano na seção de Comidinhas), nasceu em maio, com tempo de duração limitado, mas deu tão certo que sua permanência está em negociação. Outra promessa de expansão é a inauguração de uma loja na Tijuca. Avenida das Américas, 8585, Barra da Tijuca, ☎ 99274-6863 (108 lugares). 16h/0h (sex. até 2h; sáb. 16h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Aberto em 2017.

2º lugar – Sabor D.O.C

Dono do Malta Beef Club e conhecido fornecedor de carnes especiais, Marcelo Malta também comanda este pequenino ponto no Leblon. O número de lugares chegou a trinta, quase o dobro dos dezesseis originais. Prato principal, a fraldinha (R$ 120,00), com 550 gramas, pode ser dividida — batatas fritas (R$ 28,00), farofa (R$ 27,00) e cogumelos à provençal (R$ 32,00) são sugestões de guarnição. Antes, belisque o bife à milanesa fatiado, ao molho aïoli (R$ 31,00). Nesta edição de COMER & BEBER, o endereço ganhou do júri o segundo lugar na categoria hambúrguer. Mérito do sabor d.o.c. (R$ 38,00): blend bovino da casa com 180 gramas, queijo prato, cebola-roxa, picles e o aïoli local entremeando fatias de pão brioche. Podem completar a visita o chope Praya (R$ 13,00, 355 mililitros) e o onipresente gim-tônica (R$ 29,00, com gim inglês Beefeater). Rua Dias Ferreira, 605, Leblon, ☎ 3215-4666 (30 lugares). 12h/0h (dom. até 19h30). Aberto em 2016.

3º lugar – T.T. Burger

Capitaneada pelo chef Thomas Troisgros, a marca tem seis endereços na cidade. Na Barra, há uma área para eventos fechados, enquanto Ipanema abriga parceiros como a cervejaria Jeffrey e a padaria The Slow Bakery. O clássico local, com 200 gramas do blend da casa, queijo de meia-cura, tomate, alface, picles de chuchu e pão de batata-doce ou de pimenta, custa R$ 48,00. Para acompanhamento, tem sorvete de baunilha com calda de Nutella, pedaços de Brownie do Luiz e chantili (R$ 25,00). Rua Barão da Torre, 422, Ipanema, ☎ 96458-8683 (35 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 1h); Avenida Olegário Maciel, 460, Barra, ☎ 96458-8675 (50 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 1h). Mais quatro endereços. Aberto

em 2013. Aqui tem iFood.